ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯುವತಿಯರ ಈ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ!
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಯುವತಿಯರು.
Published : December 17, 2025 at 5:37 PM IST
ಲಖಿಂಪುರ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ. ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲ. ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವವರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಖಿಂಪುರದಿಂದ ಬಂದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯುವತಿಯರ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಅಂತರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಿಯಂತಹ ಯುವತಿಯರು ಇದೀಗ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವರು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಮಯದ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ಆಳವಾದ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಯುವತಿಯರು.
ಲಖಿಂಪುರ ಬೈಪಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ದೋನಿ ಎಚ್ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯುವತಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಬದುಕಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಸಣ್ಣ ನಗೆ ಬೀರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯುವತಿಯರಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಈ ಯುವತಿಯರು ಹರ್ಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳು ನನಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ; ತಮ್ಮ ಈ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಂತರಿಕ್ಷಾ ಸೈಕಿಯಾ, ನಾನು ಈಗ ಬಿಎ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ, ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಸಂತಸ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವವರೆಗೆ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವದಿಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡೆದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮುಖ್ಯ: ಹುಡುಗಿರಯರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಮಪರ್ಣಾಭಾವ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗುವ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಮೂಲಮಂತ್ರವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಾ.
ದೀಪಾಲಿ ಅನುಭವ ಹೀಗಿದೆ; ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ದೀಪಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈಯರ್ ಸೆಕಂಡರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವವರೆಗೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವಸುತ್ತಾ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
