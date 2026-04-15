1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿ ವಿನ್ಯಾಸ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಭಾಷೆ ಬಗೆಗಿನ ಭಯ ನೀಗಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ ಶಿಕ್ಷಕ!

ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

Bravo, English Teacher! Turning Fear into Confidence in Mahabubnagar
ಕೊಠಡಿ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 15, 2026 at 2:12 PM IST

ಮಹಬೂಬ್​ನಗರ (ತೆಲಂಗಾಣ ): ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ​ ಕುರಿತು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಯವೊಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಬೂಬ್​ನಗರದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಇದನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ, ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ.

ಗಡ್ವಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನವಪಡು ಮಂಡಲದ ಜಲ್ಲಾಪುರಂ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಎಂ-ಶ್ರೀ ಝಡ್‌ಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಎಂ. ವೆಂಕಣ್ಣ ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಲಿಕಾ ಕ್ರಮ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೆಂಕಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ, 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೊಠಡಿಯೊಂದನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾರೆಗಳ ಚಿತ್ತಾರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಲೇಬಲ್​ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ವಿಧಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವೆಂಕಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನವು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಜತೆಗೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತು; ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಾಟೆಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಠಡಿಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೆಂಕಣ್ಣ.

ವೆಂಕಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮೂಲಭೂತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ENGLISH TEACHER ACHIEVEMENT
