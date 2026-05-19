ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ: ನಕ್ಸಲರ ಕ್ರೌರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಚಿವರೆದುರು ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳೀಯರು; ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಕ್ಸಲ್​ ಮುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ?

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸ್ತಾರ್​ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಅಮಿತ್​ ಶಾ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 19, 2026 at 4:40 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 4:46 PM IST

ಜಗದಲ್ಫುರ್(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢದ ಬಸ್ತಾರ್​ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಜಗದಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನಕ್ಸಲರಿಂದ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಥವಾ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಎದುರು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು.

ಜಗದಲ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಷ್ಣುದೇವ್​ ಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಆಸನ ಸಿತಿ ಬಾದಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಜಾರ್ ಬಸ್ತಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ನಕ್ಸಲ್​ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಚಿವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈಗ ಬಸ್ತಾರ್ ನಕ್ಸಲ್ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮನೆಯಿಂದ ಎಳೆದೊಯ್ದು ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆ: ನಕ್ಸಲರ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಸ್ತಾರ್​ನ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತಿ ಬರ್ಸೆ ಎಂಬವರು, ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ಬರ್ಸೆ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದೊಯ್ದ ನಕ್ಸಲರು ಮಕ್ಕಳೆದುರೇ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದು, ಮಗ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ. ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಣ್ಣವಳಿದ್ದಳು. ಪತಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಡೆ ವಾಸವಿರಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರೆದುರು ಗದ್ಗದಿತರಾದರು.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೀಗ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್​ಗಳ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ: ಜಗದಲ್ಪುದ ಸಿಲ್ಗೆರ್​ ನಕ್ಸಲರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಲ್ಗೆರ್​ಯಿಂದ ದೊರ್ನಪಲ್​ಗೆ ಬಸ್​ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಕ್ಸಲರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾಹಿತಿದಾರ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಕ್ಸಲರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ತಿಂದ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ನಿವಾಸಿ ರಾಮ್​​ಜಿತ್​ ಎಂಬವರು, ನನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೂರು ದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಾರಾಗಿ, ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತೊರೆದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಅವರು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದೀಗ ನಾರಾಯಣಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಕ್ಸಲರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ ಕಂಡಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಕ್ಸಲ್​ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು: ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಘಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

