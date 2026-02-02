ETV Bharat / bharat

ಬಾಲಕನ ತಂದೆಯ ದೂರಿನ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಂಪುರ ಕಾರ್ಖಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

By PTI

Published : February 2, 2026 at 12:35 PM IST

1 Min Read
ದಿಯೋರಿಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಮೊಮೊ ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮೊಮೊಸ್​ ನೀಡಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಎಸ್ಕೇಪ್​ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ದಿಯೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಸ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ದುಮ್ರಿ ಚೌರಾಹಾದಲ್ಲಿ ಮೊಮೊ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂವರು ಯುವಕರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 85 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನ ತಂದೆಯ ದೂರಿನ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ರಾಂಪುರ ಕಾರ್ಖಾನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಹೋದರಿ ಅಲ್ಮಾರ್​ ತೆರೆದಾಗ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ: ಬಾಲಕನ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಮಾರಾ ತೆರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 7 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೋಮೊಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿರುವ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ವಿಮ್ಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಂಪುರ ಕಾರ್ಖಾನಾ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕನು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮೊಮೊ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಭರಣಗಳು ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

