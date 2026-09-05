ಗಾಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಕ: 26 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಗಾಯ, ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತ ಹಸುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಆಶ್ರಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 5, 2026 at 4:49 PM IST
ಮೋಗಾ (ಪಂಜಾಬ್): ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಸು, ದನ ಕರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇವರ ಹೆಸರು ಮನೋಜ್ ಅರೋರಾ. ಮೋಗಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮನೋಜ್ ರಸ್ತೆಗಳು, ಇತರೆಡೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ದನಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಇದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ದನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಇವರು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಡೆದಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ರಾಸುಗಳೂ ಇವರ ಬಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ನನ್ನ ತಂದೆ, ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಆಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ದನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಮನೋಜ್ ಅರೋರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಯಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅರೋರಾ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಸಂಘಟಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಿದೆ. ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದಾಗ, ಅವು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅರೋರಾ ಅವರ ತಂಡವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಶ್ರಯ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಇತರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಂಡ ರಚನೆ: "ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ, ಅನಾಮಧೇಯ ಕರೆಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಸೇವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
"ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಂಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಹಸುವಿಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆಶ್ರಯ ತಾಣವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಅರೋರಾ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಾನುವಾರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೂ, ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನೋಜ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
ಮನೋಜ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಗೋಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾನುವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ: ಈ ಆಶ್ರಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಬಿಡಾಡಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಹಸುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಚಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾಲು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹಸುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಜಾನುವಾರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನೋಜ್ ಅವರು, ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಣದ ನೆರವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೇವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 5 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಜಾರುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ: ರೈತರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅರೋರಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸದೆ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಜನರು ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹಸು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಅರೋರಾ ಕೋರಿದರು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿತ ತಂಡವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಗೋವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರಿಸಿದರು.
ಅರೋರಾ ಅವರು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ನಡೆಸಲು ಜನರಿಂದ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಬೆಂಬಲವೂ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: