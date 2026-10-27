ನನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ 'ಚರ್ಚೆ' ನಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ': ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ
ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 6:44 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದಶಕಗಳಿಂದ ಇತರರು ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ.
There’s bound to be some tamasha when this book comes out. After all, others have spent decades telling my “story”, now it’s my turn. https://t.co/jDy5vBI8ey— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi) October 27, 2026
"ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ಇತರರು ನನ್ನ 'ಕಥೆ'ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನನ್ನ ಸರದಿ. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು 1.28 ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟಗಳನ್ನು ತಿರುವಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು (ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ) ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಈಗ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು, ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ವಿವರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಾಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ಗುರುವಾರವಷ್ಟೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಪ್ರೀತಿ, ಕರ್ತವ್ಯ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕಥೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಾರ್ಪರ್ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ "ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್" ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಲೇಖಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು.
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