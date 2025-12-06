ETV Bharat / bharat

ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ 175 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ

ಈ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು 1849 ರ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವಟ್ಟಂ ಬಳಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ವೈಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ampbellia aurantiaca
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ಲಿಯಾ ಔರಾಂಟಿಯಾಕಾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ (ಕೇರಳ)​: ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಮರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ಹೂಬಿಡುವ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯವೊಂದನ್ನು 175 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಒರೊಬಂಚೇಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ಲಿಯಾ ಔರಾಂಟಿಯಾಕಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಸಸ್ಯವು ವಯನಾಡಿನ ಥೊಲ್ಲೈರಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು 1849ರ ಮೊದಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಡುವಟ್ಟಂ ಬಳಿ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಬರ್ಟ್ ವೈಟ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದಾಖಲೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಈ ಸಸ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಸ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಸೋನಿಯಾ ಬೈಕಲರ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.

ವೈಟ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ಲಿಯಾದ ಮೂಲ ಸಸ್ಯಜಾತಿಯ ವಿವರಣೆ ತಪ್ಪೋ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೋ ಎಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆದಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಸ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆಟ್ಟಾದ ಎಂ. ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಲೀಂ ಪಿಚನ್, ಅಲಪ್ಪುಳದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ಜೋಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ವಿ.ಎನ್. ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪೆರಾಡೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಿ. ಗೊಪ್ಪಲ್ಲವ ಇದ್ದಾರೆ.

ವಯನಾಡ್-ತೊಲ್ಲೈರಾಮ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಸಸ್ಯ ಮಾದರಿಯು ರಾಬರ್ಟ್ ವೈಟ್ ವಿವರಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ಲಿಯಾ ಔರಾಂಟಿಯಾಕಾ ಸಸ್ಯವೇ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುವುದು 2022-23ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ಒರೊಬಂಚೇಸಿ ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಅರುಣ್‌ರಾಜ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಸಸ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಜರ್ನಲ್ ಕ್ಯೂ ಬುಲೆಟಿನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲಿಯಾ ಔರಾಂಟಿಯಾಕಾ ಒಂದು ಹೋಲೋಪ್ಯಾರಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ. ಇದು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುರಿಂಜಿ (ಸ್ಟ್ರೋಬಿಲಾಂಥೆಸ್) ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಸ್ಯ. ಈ ಸಸ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚೂರಲಮಲ ಮತ್ತು ಮುಂಡಕ್ಕೈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಐದು ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾವಲಂಬಿ ಸಸ್ಯ
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಬೆಲ್ಲಿಯಾ ಔರಾಂಟಿಯಾಕಾ
CAMPBELLIA AURANTIACA
FLOWERING PARASITIC PLANT
LOST PARASITIC PLANT

