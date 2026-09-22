10 ಸಾವಿರ ವೇತನ ಪಾವತಿಸದ ಮಾಲೀಕ; ಇಡೀ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು 24 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್!
ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದರೂ ಈತನ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಮಾಲೀಕರು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈತ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : September 22, 2026 at 5:40 PM IST
ಸೂರತ್ (ಗುಜರಾತ್): ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದ ಬಳಿಕವೂ ತನಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಸರೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದ 'ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್'ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು 33ವರ್ಷದ ವಿನೋದ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾವ್ಲೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ 24 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಆರೋಪಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿನಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಜಾಕಾರ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಜಗದಂಬಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್'ನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ 30,000 ವೇತನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕನಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕ ಹನುಮಾನ್ ದ್ವಾರಕಾಪ್ರಸಾದ್ ಜವಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಸುಮಿತ್ ಈತನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಿದ್ದ ಈತ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದ. ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆದರೂ ಈತನ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಮಾಲೀಕರು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈತ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವ ಸಂಚನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆತನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಈ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಈತ ಇದಕ್ಕಾಗಿ 150 ರೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರಿದೀಸಿದ್ದ.
ದೇವ್ಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಈತ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಈತ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ 24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಜವಳಿ ಸರಕುಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದವು. ಸುಮಾರು 200 ಅಂಗಡಿಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದವು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯ ಅವಘಡವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಮರುದಿನವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್ತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತಂಕಗೊಂಡ ವಿನೋದ್, ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ. ಆತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹಣ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸೂರತ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ದಿಂಡೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದ 'ಫ್ಲವರ್ ಗಾರ್ಡನ್' ಬಳಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ತಾನು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಸಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈತನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ 200 ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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