ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಉದಯಿಸಿದಂದೇ ಜನನ: ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು "ಕೇರಳ ಕೃಷ್ಣನ್"
ಇಂದು ಕೇರಳ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಮ್ಮ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 7:26 PM IST
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್: 1956 ನವೆಂಬರ್, 1 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೇರಳ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಉದಯಿಸಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ ಶೋರನೂರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಆ ದಿನದ ಅವಳಿ ಘಟನೆಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಶಾಶ್ವತತವಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ಭೂಪಟ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರನಾಡು ಕೇರಳಂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ಆಗತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟರು.
ಇಂದು ಕೇರಳಂ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತಮ್ಮ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್. ಇವರ ಜೀವನ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇರಳಂ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಶೊರನೂರಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 'ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ 'ಕೇರಳ'ವನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 1956ರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಶೊರನೂರಿನ ಕಾರಕಾಡ್, ಕವಲಪ್ಪಾರದಲ್ಲಿರುವ 'ಕುನ್ಹತ್ ಕೊಂಡಯಿಲ್' ಎಂಬ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್ ಜನಿಸಿದರು. 'ಕೇರಳ' ಎಂಬ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅದೇ ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಅವರ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಾಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗಿದ್ದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ ಅವರು, 'ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್' ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಗುವಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ "ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್" ಎಂದು ಪಠಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ, ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇಟ್ಟ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಾಯಿತು.
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ದಿನ ಜನಿಸಿದ ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಹೆಸರು, ಇಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು 'ಕೆ.ಕೆ.' ಎಂದು ಕರೆಯತೊಡಗಿದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಅಡ್ಡಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಕುರಿತಾದ ಕುತೂಹಲವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ದಿನ ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ನಾಡು ಕೇರಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇರಳ ಪಿರವಿ (ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ದಿನ) ಆಚರಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತವೆ.
"ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಗಿದ್ದ ಅರಿವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗುರುವಾಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ವೇಳೆ ನನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು 'ಕೇರಳ ಕೃಷ್ಣನ್' ಎಂದು ತಿಳಿದದ್ದು. ಈ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಕೇರಳ ಪಿರವಿ' ದಿನದಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಕೇರಳ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನನಗೆ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಕೊಲ್ಲೆಂಗೋಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ, 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಐದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ 'ಕೆ.ಕೆ.' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು 'ಕೇರಳ ಕೃಷ್ಣನ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ 'ಕೇರಳ ಪಿರವಿ' ದಿನದಂದು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಸಂಘ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಆ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇರಳದ 70ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು, ಇಂದು ಕೇರಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರುವ 'ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್' ಆ ಇತಿಹಾಸದ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ, 'ಕೇರಳ ಪಿರವಿ'ಯ ಈ 70ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
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