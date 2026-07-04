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ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ಡೆತ್ ಪ್ರಕರಣ: ವಿಜಯವಾಡ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಟೆರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ-ಬೂದಿ ಪತ್ತೆ

ಗಾದೆ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್​ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

Bones and ash found on the terrace of the Krishnalanka police station in Vijayawada - suspected to be Sai Krishna's!
ಗಾದೆ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 11:52 AM IST

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ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಗಾದೆ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡದ ಕೃಷ್ಣಲಂಕಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಠಿ, ಮೂಳೆಗಳು, ಬೂದಿ, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್​ಐಟಿ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಠಾಣೆಯ ಟೆರೇಸ್​ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು, ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕಲೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದು ದಹನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಟೆರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದೆ.

ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉಂಟಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಐಟಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಎನ್​ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೂದಿ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣನದ್ದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಎನ್‌ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣನ ತಾಯಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾದ ಅವಶೇಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣನ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಐ ನಾಗರಾಜು ವಿಚಾರಣೆ: ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಐ ನಾಗರಾಜು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಎಸ್‌ಐಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಇನ್ನು ನಡೆದಿಲ್ಲ.

ನನ್ನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದ ಸಿಐ ನಾಗರಾಜು: ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಿಐ ನಾಗರಾಜು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ. ಎಸ್‌ಐಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಡಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗದಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GADE SAI KRISHNA
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