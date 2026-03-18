ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾದ ಬೀದಿ ಹಸು: ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಗೋವು!
ಸೂರಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ನಿತ್ಯವೂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡದೇ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ
Published : March 18, 2026 at 1:22 PM IST
ಸೂರಜ್ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದನಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯವರ ಆಪ್ತನಾಗಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮಾನವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಚಿತ್ರಣನ್ನು ಈ ಹಸು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸೂರಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹಸುವೊಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಮಂಗಳಂ ಬೂಟೀಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸೀರೆ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಂತೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆ ಹಸು ಅಂಗಡಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅದು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಗೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಓಡಿಸಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಹಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ, ಅವರ ಸೀರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವ ಈ ಹಸು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸು ಎಂದಿಗೂ ಅಂಗಡಿಯ ಸುಚಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳುಗೆಡವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವರಾದ ಮೀನಾ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಹಸುವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬದಲು, ಹಸು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸು ನೋಡಲು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಸು ಯಾವುದೇ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಜನರು ಅಂತಹ ಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಿಸೆನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಡಿಯವರು ಹಸುವನ್ನು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಹಸು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
