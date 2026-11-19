ಉಗ್ರ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಂಬೈ ಕಟ್ಟಡ ನೆಲಸಮಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ
ಉಗ್ರ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 5:57 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಭೂಗತ ಪಾತಕಿ ಹಾಗೂ 1993ರ ಮುಂಬೈ ಸರಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಕೋರ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಹಿಂದಿನ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಅಡಗುತಾಣವಾಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅದ್ವೈತ್ ಸೇಥ್ನಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಎಂಸಿ) ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಹಬೀಬ್ ಮುಸಾಫಿರ್ಖಾನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್'ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಭೆಂಡಿ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪಾಕ್ಮೋಡಿಯಾ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಹಬೀಬ್ ಮುಸಾಫಿರ್ಖಾನಾ' ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಡವಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಸಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 'ಸಿ-1' ವರ್ಗದಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನವೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೆಲಸಮ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿವಾದವು 'ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಹಬೀಬ್ ಮುಸಾಫಿರ್ಖಾನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್'ಗೆ ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯೊಂದೂ ಸೇರಿದೆ. 1864ರಲ್ಲಿ ಹಾಜಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹಾಜಿ ಹಬೀಬ್ ಅವರು ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಜ್ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗಾಗಿ 'ಮುಸಾಫಿರ್ಖಾನಾ' (ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹ) ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯ ಬಳಕೆಗೆಂದು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿವಾದವು 'ಸೈಫೀ ಬುರ್ಹಾನಿ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್' ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬಿಎಂಸಿ ನೀಡಿರುವ ಧ್ವಂಸದ ನೋಟಿಸ್, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಭಾರತದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆತ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: