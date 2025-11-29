ETV Bharat / bharat

18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ಆತನ 32ನೇ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೋರಿಕೆ ಏನು?

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್​ ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂದು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲು ಕೋರಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಇದೀಗ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

NAME CHANGE PETITION
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್​ ಧರ್ಮದ ಬದಲಿಗೆ ಹಿಂದು ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಲು ಕೋರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ 14 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯು ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠವು ಹಿಂದು ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಸಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನಿನಡಿ ಊರ್ಜಿತವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯುವಕ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಇದೀಗ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದೇಶ ಆತನ ಕೈ ಸೇರಿದೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಈಗ 32ರ ಪ್ರಾಯದ ಯುವಕ ತನ್ನ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್​ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದು ಹೆಸರಾಗಿ ಬದಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಂಡಳಿಗಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಆತ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ.

ಈ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವೀಂದ್ರ ಘುಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಭೋಬೆ ಅವರ ಪೀಠವು, ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಮಂಡಳಿಗಳು, ಆತನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು. ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದವು.

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂದುವಾಗಿ, ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್​!: ಆದರೆ, ಯುವಕನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಈತನ ತಂದೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆತನ 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಆತನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.

ಯುವಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈಗ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಡುಗನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವಿದೆ. ಶಾಲೆಯು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪನಾಮವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ. ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ' ಎಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಶಾಲಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

