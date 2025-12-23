ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : December 23, 2025 at 10:52 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ವಕೀಲರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿಂದಿನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮಲ್ಯ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಂದ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಎರಡೂ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗೌತಮ್ ಅಂಕಂಡ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
"ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯಾವಾಗ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. "ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಲ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಮೆಹ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೋರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲ ಅಮಿತ್ ದೇಸಾಯಿ, "ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಈಗ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ?" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು 'ಪಲಾಯನಗೈದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 'ಆರ್ಥಿಕ ಮರಣದಂಡನೆ' ನೀಡಿದೆ.
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12(1) ಗೆ ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ, ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಯ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಸಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ, "ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರತಿದಿನ 6000 ಕೋಟಿಯಿಂದ 15000 ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಲ್ಯ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಇಒ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2026 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಪಲಾಯನಗೈದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು" ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಪರಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ" ಎಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಈ ಜನರು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಈ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಾನೂನು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ED ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಮಲ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12(8) ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕಾನೂನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ಉಪ-ವಿಭಾಗ (9) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಕಿಂಗ್ಫಿಷರ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸುಮಾರು 9,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದೆ, ಮಲ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಯ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
