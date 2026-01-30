ETV Bharat / bharat

180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ: ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​

ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.40ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Bomb threat in 180-passenger flight, emergency landing of plane at Ahmedabad airport
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

January 30, 2026

ಅಹಮದಾಬಾದ್​ (ಗುಜರಾತ್​): ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವೊಂದು ಗುಜರಾತ್​ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ಕುವೈತ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ 6ಇ 1232 ವಿಮಾನ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.40ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 180 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ಈ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಮಾನ ಏರ್​ಪೋರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್​, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪೊಲೀಸರು, ಬಾಂಬ್​ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ ಹಾಗೂ ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದವು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸಿಪಿ ವಿಎನ್​ ಯಾದವ್​, ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಅನುಸಾರ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗೇಜ್​ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ, ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ವಿಮಾನಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕುವೈತ್​ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇಮೇಲ್​ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ​ ಸಂದೇಶ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಾಲ್ಕು ಮಾಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ; ಅಪರಿಚಿತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

