ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ; ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ವಿಮಾನದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾಗದವೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

Bomb Scare On Shillong-Bound Flight At Kolkata Airport, Passengers Deboarded
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 14, 2026 at 1:42 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​​ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಇರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಇದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:15ಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್‌ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಿದ್ದ ಇಂಡಿಗೋದ 6E 3074 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವೊಂದು ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಾಗದವೊಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎನ್​ಎಸ್​ಸಿಬಿಐ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್​ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವೊಂದು ಬಂದಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿಮಾನದ ಶೌಚಾಲಯದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ತಪಾಸಣೆಗೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಅಜ್ಞಾತಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 23ರಂದು ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪುಣೆಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ 6E 2608 ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ವಿಮಾನದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶದ ಕೈ ಬರಹ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ವಿಮಾನ ಪುಣೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಆದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ ದಳ ವಿಮಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಂಶಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವಿಮಾನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಜನವರಿ 30ರಂದು ಕೂಡ ಬಾಂಬ್​ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನವೊಂದು ಗುಜರಾತ್​ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಕುವೈತ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ 6E 1232 ವಿಮಾನ ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಡಿ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

