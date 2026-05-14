ಪುಣೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಐಇಡಿ ಹೋಲುವ ಬಾಂಬ್ ತರಹದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ
ಬಾಂಬ್ ತರಹದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 14, 2026 at 10:55 AM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪುಣೆಯ ಹಡಪ್ಸರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಮಧೇನು ಎಸ್ಟೇಟ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಎದುರಿನ ಖಾಸಗಿ ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ, ಬಾಂಬ್ ತರಹದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ದಳ (ಬಿಡಿಎಸ್) ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅಮಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಡಪ್ಸರ್ನ ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶೌಚಾಲಯದೊಳಗೆ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು ಟೈಮರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬಾಂಬ್ನಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಇಡಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಬಾಂಬ್ ತರಹದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆರೆದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ (ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್) ಸಾಗಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆಗೆ 6 ವಿಶೇಷ ತಂಡ, ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದವನಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್
ಎಟಿಎಸ್ನಿಂದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು: ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವು ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಫೋಟಕಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಟಿಎಸ್) ತಂಡವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ ವಿಲಾಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಸಂಜೆ 7.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಶೌಚಾಲಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ತರಹದ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಗೆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಾಧನದ ಒಳಗೆ ತಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೈಮರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಕೋಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.