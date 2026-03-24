ಜೇಮ್ಶೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಮಯದ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ; ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಬಾಂಬ್ಗಳು ಭೂಗತವಾಗಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೇನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 3:33 PM IST
ಜೇಮ್ಶೆಡ್ಪುರ (ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ನ ಬಹರಗೋರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸುವರ್ಣರಖಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು 500 ಪೌಂಡ್ಗಳ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಸೇನಾ ಡ್ರೋನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಬಾಂಬ್ಗಳು ಭೂಗತವಾಗಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೇನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ (ಬಿಡಿಎಸ್) ಪಾಣಿಪಾದ -ನಾಗುಡ್ಸಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಇರುವ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೇನೆಯು ಈಗ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲೋಹ ಶೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಫೋಟಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಾಂಬ್ ಎಎನ್ - ಎಂ64 500 ಐಬಿಯ ಅಮೆರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದರ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.
ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯದ ಘೋಷಣೆ: ಸದ್ಯ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲಿನ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆರು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸೇನೆಯ ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಈ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಉನ್ನತ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ವೇಳೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೀರು ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ಒತ್ತಡವು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಾಂಬ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಬಾಂಬ್ನ ದೃಢೀಕರಣ ಇದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸೇನಾ ತಂಡವು ಲೋಹ ಶೋಧಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ನಾಳೆ(ಬುಧವಾರ) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ಅಜಿತ್ ಕುಜುರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರದ ಕೆಳಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಬಾಂಬ್ಗಳು ಅಡಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲು ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಕಗಳ ದಾಸ್ತಾನಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
