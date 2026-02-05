ETV Bharat / bharat

9ನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದ 3 ಸಹೋದರಿಯರು: ನಿಗಮ್​ ಬೋಧ್​ ಘಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಕೊರಿಯನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಲವ್​ -ಗೇಮ್​ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ, ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

bodies-of-the-three-minor-sisters-from-ghaziabad-were-cremated-at-nigam-bodh-ghat
ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿದು ಮೃತಪಟ್ಟ 3 ಸಹೋದರಿಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 10:09 AM IST

ನವದೆಹಲಿ/ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ 9 ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಗಮ್ ಬೋಧ್ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ, ಶವಗಳನ್ನು ಹಿಂಡನ್ ಶವಾಗಾರದಿಂದ ನಿಗಮ್ ಬೋಧ್ ಘಾಟ್‌ಗೆ ತರಲಾಯಿತು.

ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ತಿಲಾ ಮಾಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಸಿಟಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಿ 1 ಟವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅವರು ಭಾರತ್ ಸಿಟಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಬಿ 1 ಟವರ್‌ನ 9 ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದರು. ಈ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯವಳ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷ. ಇವರು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕೊರಿಯನ್ ಆಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನಸುಕಿಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಹಡಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.

ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಪ್ಪಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ:

ಡೈರಿ ವಶಕ್ಕೆ: ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡೈರಿಯನ್ನು ಸಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಎದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳುವ ಮುಖದ ಎಮೋಜಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಪ್ಪಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂಬ ಕೈಬರಹದ ಸಂದೇಶವೂ ಇತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಡೈರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯರ ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯರು: ಫಾರೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ತಂದೆ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನ ಸಾಹಿಬಾಬಾದ್‌ನ ಭಾರತ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಿಂದ ಮೂವರು ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವಳು ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹಾರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಇವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕುಟುಂಬದವರು ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಸನದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?; ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೀವ್ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸೈಬರ್ ಜಾಗೃತಿಯ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಶಾಲಿಮಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್​ನ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ, ಅತುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಸಹೋದರಿಯರು ಕೊರಿಯನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಲವ್ ಗೇಮ್ ನ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು, ಅದು ಅವರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅವರು ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹುತೇಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ- ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

