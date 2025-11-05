ETV Bharat / bharat

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯೇ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಈ ನಡುವೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು!

ಬಿಹಾರದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

Bodies of parents found with daughter in home
ತ್ರಿವಳಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2025 at 2:19 PM IST

ಪೂರ್ಣಿಯಾ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ, ಈ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ, ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳ ಶವ ಇವಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ, ಪತ್ನಿ ಕಾಂಚನ್ ಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ತನು ಪ್ರಿಯಾ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದವರು.

ಇದೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಎಂದು ಮೃತ ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಯು ನಾಯಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ತನು ಪ್ರಿಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುದ್ದು, ಅವಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕಾಂಚನ್ ಮಾಲಾ ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ನಿರಂಜನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ: ಮೃತ ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಪುರ್ನಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಪತ್ನಿ ಕಾಂಚನ್ ಮಾಲಾ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನು ಪ್ರಿಯಾ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವೀಟಿ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೃತ ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಇದೆ. ತನು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ತಲೆಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದರು. ಮೂವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ನಂತರವೇ ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲಿದೆ." - ಸ್ವೀಟಿ ಸೆಹ್ರಾವತ್, ಎಸ್ಪಿ

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಈ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಸಾವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಬರದಿದ್ದರೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾವು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನು ಪ್ರಿಯಾಗೆ ಮೊದಲು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಾಂಚನ್ ಮಾಲಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನವೀನ್ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಇತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಬಳಿಕ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ: ಇದೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯೋ ಏನೋ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನವೀನ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರದೇ ಮಗಳು ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಪತಿ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯ ಸಾವು ತಿಳಿದು ಕಾಂಚನ್ ಮಾಲಾ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹ್ಯಾಟ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಸಂಸದ ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಘಟನೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೇಣು ಹಾಕಲಾಗಿದೆಯೋ, ವಿಷಪ್ರಾಶನವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲೇಬೇಕು". - ಪಪ್ಪು ಯಾದವ್, ಪೂರ್ಣಿಯಾ ಸಂಸದ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಮತದಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ನಿಯೋಗ

