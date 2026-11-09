ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ದುರಂತ: ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 9 ಮೀನುಗಾರರ ಮೃತದೇಹಗಳು!
NINE FISHERMEN DEATH: ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೋಟ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ 9 ಮೀನುಗಾರರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:30 AM IST
ಚೆನ್ನೈ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಿಜಾಮಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ವೇಳೆ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ 9 ಮೀನುಗಾರರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೊತ್ತಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿ ಇನ್ನೆರಡು ಮೃತದೇಹಗಳು ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಸಿಮೇಡು ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಸೆಲ್ವಳಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಚಾಲಕ ಸೂರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನಿಜಾಮಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಹಠಾತ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3.30ಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ಗೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂಬತ್ತು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದ ಮೃತದೇಹಗಳು: ಬಳಿಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತೀವ್ರ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಂಗೋಲ್ ಬಳಿ 7 ಮೀನುಗಾರರ ಮೃತದೇಹಗಳು ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಬಳಿಕ ಈ ಮೃತದೇಹಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೀನುಗಾರರದ್ದು ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೋಹನ್, ಸೂರ್ಯ, ಮುರುಗನ್, ವಿಜಯಕಾಂತ್, ಕುಪ್ಪುಸಾಮಿ, ಕುಪ್ಪನ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾನುವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೊತ್ತಪಟ್ಟಣಂ ಬಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮೀನುಗಾರರ ಮೃತದೇಹಗಳು ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರಾದ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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