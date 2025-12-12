ETV Bharat / bharat

ನಿತ್ಯ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ!; ಏಕಾಂಗಿ ಲಾಮೋಗೆ ಈ ಶ್ವಾನಗಳೇ ಕುಟುಂಬ

ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ನೂರಾರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿಸುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 12, 2025 at 2:35 PM IST

ಗಯಾ,ಬಿಹಾರ : ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭವ್ಯವಾದ ಸನ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಬೋಧಗಯಾದ ಧೂಳಿನ ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ, ದಯೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸದ ನಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡುವ 55 ವರ್ಷದ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಂತೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಅನಿ ಗ್ಯಾನ್ ಲಾಮೋಗೆ ಈ ಸೇವೆಯು ದಾನವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯ ಶುದ್ಧ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ!.

ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಸೇರುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿದ, ನಡುಗುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಮೋ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದರೆ ಸಾಕು ಅವುಗಳು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಅವಳ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸದ್ದು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಆ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಜೀವ ಇದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಜಾರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತವೆ.

ಬೀದಿನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ (ETV Bharat)

ಶ್ವಾನಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇವರು ದೇವರು: ಕಾಲಚಕ್ರ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಕಿರಿದಾದ ಓಣಿಗಳವರೆಗೆ ಅನಿಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಗೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಬಾಲ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೊಗಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅನಿ ಹೀಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಅನಿ ಕೇವಲ ಆರೈಕೆದಾರಳಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಯಿಗಳ ರೋಟ್ಟಿಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ 62 ಕಿಲೋ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಕೆ; ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನಿ ತನ್ನ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿನವೂ 62 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಎಂಬಂತೆ ದಿನವೂ ಹತ್ತಿರದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಇವರ ಮನೆಗೆ 35 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬಬ್ಲು ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೂ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಿ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಬ್ಲು ಸಿಂಗ್, ''ಆನಿ ಟಿಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು 25 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ವಿತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇತರ ಸ್ಟಾಲ್‌ಗಳು ಉಳಿದ 10 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನಿ ಮೊದ ಮೊದಲು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ 2KG ಹಿಟ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೋಧಗಯಾದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ.

ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವಿದೆ; ಅನಿ ಮೂಲತಃ ಟಿಬೆಟ್‌ನ ಖಂಬಾ ಚೆಂಗ್ಡುವಿನವರು. ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಅವಳ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನೀವು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ (ETV Bharat)

ಅನಿ ನಾಯಿಗಳಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವುಗಳು ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಅವಳ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಸವರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ತನ್ನ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿರಿ, ತಿನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ.

ANIMAL COMPASSION STORY
STREET DOG RESCUE BIHAR
ANI GYAN LAMO
BIHARA
TIBETAN BUDDHIST NUN

