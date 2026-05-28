ಬಿಹಾರ: ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ದೋಣಿ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, ಐವರು ನಾಪತ್ತೆ
ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ ಐವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 28, 2026 at 12:18 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಷ್ಟಿಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮಾನಾಥ್ ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯೊಂದು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಐದು ಮಂದಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ ದಿಯಾರಾದ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜನರು ದಿಯಾರಾ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ 14 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಈಜಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಇನ್ನೂ ಏಳು ಮಂದಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶೋಧ ಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5.30-6ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದುವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದುರ್ಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೃ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ಮಹಿಳೆರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಜಮ್ಮುವಿನ ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ಸೊಂದು ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ನ ಪತಾರ್ಸಿ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 15 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: