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250+ ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ BMW ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಾಹಸ: ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಬರ್ತಡೇ ಸಂಭ್ರಮ

ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಆಗಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.

BMW CAR CRASH
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 22, 2026 at 2:28 PM IST

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ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೋಗಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಬದ್ಲಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಮುಂಬೈ- ವಡೋದರಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಹನ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾರು ರಸ್ತೆ ಡಿವೈಡರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ. ವಾಹನದ ಭಾಗಗಳು ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದಿವೆ.

ಮೃತರನ್ನು ಬದ್ಲಾಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಿಕೆಬಾ ಜಾಕೋಬ್ (24) ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ ದಿಗಿ (26) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗದ್ ಗಿಲ್ ಎಂಬಾತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಠಾಣೆಯ ಜುಪಿಟರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

250+ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರು!: ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಯೋಗೇಶ್​ ಅವರದ್ದು ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 21ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಟಿಟ್ವಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೆಬೆಕ್ಕಾ, ಅಂಗದ್​ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್​ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರು ಸುಮಾರು 250 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಯು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸಿ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 2:39ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಡಿವೈಡರ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ರಭಸಕ್ಕೆ, ಕಾರು ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್ ದೂರದಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿ, ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಗದ್​ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಅಂಗದ್ ವಿರುದ್ಧ ಬದ್ಲಾಪುರ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಚಾಲಕ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದನೇ ಎಂಬ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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