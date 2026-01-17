ETV Bharat / bharat

BMC ಚುನಾವಣೆ 2026; ಠಾಕ್ರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ, ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಆಡಳಿತ

ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಮಹಾಯುತಿಯ ಮೇಯರ್ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

BMC Polls 2026 | Thackeray Rule Ends In BMC
ಠಾಕ್ರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ (ETV Bharat)
ANI

January 17, 2026

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ -ಬಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಠಾಕ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಶಿವಸೇನೆ ಯುಟಿಬಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚುನಾವಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, 227 ಸದಸ್ಯರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಲಾಬಲದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. 89 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಶಿವಸೇನೆ 29 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್​ ದಾಟಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಗೆದ್ದ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 118 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) 65 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಕೇವಲ ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 24 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಎಐಎಂಐಎಂ 8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಪಿ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಆಯೋಗದ ಅಂಕಿ- ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ರಾತ್ರಿ 9.30 ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ಇಸಿಐ) ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಎಂಸಿ 227 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಾಬಲದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 85 ಶಿವಸೇನೆ ಶಿಂಧೆ 25 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಪಿ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇನ್ನು ಅತ್ತಕಡೆ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) 60 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ (ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್) ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವಂಚಿತ್ ಬಹುಜನ್ ಅಘಾಧಿ (ವಿಬಿಎ) ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 19 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದಾಗಿದ್ದ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು: ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಠಾಕ್ರೆ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಶಿವಸೇನೆ (ಉದ್ಧವ್ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್‌ಎಸ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಶರದ್ಚಂದ್ರ ಪವಾರ್) ಜೊತೆಗೆ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು.

ಜನವರಿ 15, 2026 ರಂದು ನಡೆದ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 52.94 ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 2017ರ ನಂತರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಶೇ. 55.28 ರಷ್ಟು ಮತದಾನವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 1.03 ಕೋಟಿ ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು, 48.25 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು, 55.16 ಲಕ್ಷ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 1099 ಇತರ ವರ್ಗದವರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. 1,68,422 ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ವಿಭಜನೆಯಾದ ನಂತರ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರು ನೀಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಬಹುಮತ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ 29 ಪುರಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸು. ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಅಲ್ಲದೇ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಹಿಂದುತ್ವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ, ವಿಜಯದ ನಂತರ ಉನ್ಮಾದಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಮತ್ತು ವಕ್ತಾರ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಸುಮಾರು 100 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಇದು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ - ಗಡ್ಕರಿ: ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಎನ್​ಡಿಎ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ನಾವು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಡ್ಕರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

