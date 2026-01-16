ETV Bharat / bharat

ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ: ಫಡ್ನವೀಸ್ - ಶಿಂಧೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಹಾಯುತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ: ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಫಲ

11 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ 49 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಶಿವಸೇನೆ 26 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

BMC poll early trends: Fadnavis Shinde combine lead Yuti surge
ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ: ಫಡ್ನವೀಸ್ - ಶಿಂಧೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಹಾಯುತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ: (ANI)
author img

By ANI

Published : January 16, 2026 at 12:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಬೃಹನ್​ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ - ಶಿವಸೇನಾ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಸುಮಾರು 75 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

11ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ 49 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಶಿವಸೇನೆ 26 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಫಡ್ನವೀಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 135 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್​ ನೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಸೇನೆ 90 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶೇ 29 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) 40 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್‌ಎಸ್) ಪ್ರಸ್ತುತ 8 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 7 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಬಣ 1ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಬಿಎಂಸಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 9 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಶಿವಸೇನೆ 3 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) 4 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಡ್​ನಲ್ಲಿದೆ.

2017 ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಚುನಾವಣ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚುನಾಯಿತ ಮೇಯರ್ ಕಿಶೋರಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಅವರ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. 2017ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಶಿವಸೇನೆ ಒಟ್ಟು 227 ರಲ್ಲಿ 84 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ 82 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದವು.

ಈ ಶಿವಸೇನೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಸೇನೆ ಶಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉದ್ದವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟ; 150 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಗೆಲುವು ಎಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು

TAGGED:

FADNAVIS SHINDE YUTI SURGE
BMC ELECTION
SHIV SENA UBT
ELECTION RESULT LIVE UPDATES
BMC POLL EARLY TRENDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.