ಪತಿಯ ಕೊಂದು ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಕೇಸ್: ಪತ್ನಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನೀಲಿ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : October 14, 2026 at 7:42 PM IST
ಮೀರತ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಮೀರತ್ ಬ್ಲೂ ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಸಾಹಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕಾನ್ ರಸ್ತೋಗಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 30 ರಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದೋಷಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೌರಭ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಮೃತ ಸೌರಭ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರೇಣು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಬಬ್ಲು ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ದೂರುದಾರರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ವಕೀಲ ವಿಜಯ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೊಲೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಸ್ಕಾನ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮೃತ ಸೌರಭ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ. ಈ ಕೊಲೆ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಯ ನಂತರವೂ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತಕ ಸಾಹಿಲ್, ಸೌರಭ್ ಅವರ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಪರಾಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗದು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಒಟ್ಟು 126 ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ 22 ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು. ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ ಮತ್ತು ತಿರುಚುವಿಕೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಮೃತ ಸೌರಭ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೊಲೆಗಡುಕಿ ಮುಸ್ಕಾನ್ ರಸ್ತೋಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಾಹಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸೌರಭ್ ರಜಪೂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ದೇಹವನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ನೀರಿನ ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದರು. ದುರ್ವಾಸನೆ ಹರಡದಂತೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು.
ಸೌರಭ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಕಾನ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗುವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ಮುಸ್ಕಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರ ಸಾಹಿಲ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸೌರಭ್ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
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