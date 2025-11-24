ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ SPAM ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗದು: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದೆ TRAI
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಟ್ರಾಯ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 7:24 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಚಂದಾದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಟ್ರಾಯ್ ಡಿಎನ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿಕಾಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಎನ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಚಂದಾದಾರರ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಘಟಕಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
#TRAI disconnected 21+ lakh fraudulent numbers & 1 lakh spam-sending entities in 1 year - thanks to citizen reporting.— TRAI (@TRAI) November 24, 2025
Don’t just block spam. Download and report it on the TRAI DND App to stop scams at the source.#DigitalSafety #StopScamCalls pic.twitter.com/JViXisKjWF
ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರು ಟ್ರಾಯ್ ಡಿಎನ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವರದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ವರದಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟೆಲಿಕಾಂ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಟ್ರಾಯ್ ಡಿಎನ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಅಧಿಕೃತ ಟ್ರಾಯ್ ಡಿಎನ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಮ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಟ್ರಾಯ್ ಡಿಎನ್ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಟ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು, ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಂಚನೆಗಳು: ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ವಂಚಕರು ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರನುಸಾರ ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕರೆಗಳು 1600 ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು '1600' ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಣಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಳಕೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗಡುವು ನೀಡಿ ಟ್ರಾಯ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
