ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಲಿದೆ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್: ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ
ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
Published : November 8, 2025 at 9:07 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಭದ್ರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ತಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಿ.ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ದಾಖಲಾದ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೇಕಡಾ 66 ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ನಕಲಿ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಭೂ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳು, ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭೂ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಇತಿಹಾಸಗಳು, ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಿದ ಲೆಡ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮುದ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಲೆಡ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಮೂದಾದ ಆಸ್ತಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಜ ಮಾಲೀಕರ ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಪ್ತ ಲಿಪಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಯಾಡಾಸ್ಟ್ರಲ್ ನಕ್ಷೆಗಳು, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಿಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.
ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆ- 1882, ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ- 1908, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕಾಯ್ದೆ- 1899, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ- 1872, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ- 2000, ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ- 2023 ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ: ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ಮೊದಲು ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದು ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸೃಜಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆಸ್ತಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್, ಅಕ್ಷಿಪಟಲದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
