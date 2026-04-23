ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ದತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇಂದು ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಅಣಕು ಪ್ರದರ್ಶನ
ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣ ವಾಯುದಳ ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
Published : April 23, 2026 at 11:30 AM IST
ಫಿರೋಜ್ಪುರ್ (ಚಂಢೀಗಡ): ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಾಳೆ (ಎಪ್ರಿಲ್ 24) ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ಅಣಕು ಡ್ರಿಲ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ರಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಾಯುದಳ ಅಣಕು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ವಾಯುದಾಳಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಗುರ್ಲವ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೆವಾಲ್, ಈ ಅಣಕು ವ್ಯಾಯಾಮವು ವಾಯು ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೈರನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೈರನ್ ಅನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕೇಳಿಸಲಿದೆ.
ಬಳಿಕ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅನಗತ್ಯ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷ್ಟ' ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಣಕು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕೌಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಣಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಭಯಭೀತರಾಗದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕವಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು, ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಹೈ-ಪಿಚ್ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸುಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಪ್ರವಾಸಿ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಾದ್ಯಂತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಣಕು ಕವಾಯತುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಕವಾಯತು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
