ಆತ್ಮಗಳ ತೊಲಗಿಸಲು ಮಾಟಮಂತ್ರ; ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಸಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಕ್ರೌರ್ಯ!

ಮೃತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆತ್ಮಗಳು ನವವಿವಾಹಿತೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Kerala Black Magic Ritual: New Bride Forced to Drink Alcohol and Smoke, Subjected to Brutal Torture
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 8:20 PM IST

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ(ಕೇರಳ): ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವವಧುವಿಗೆ ಪತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವೆಂಬಂತೆ, ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂನಲ್ಲಿ ನವವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನವವಿವಾಹಿತೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಾವ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದ ನವವಿವಾಹಿತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ನಂತರ ಅವರ ತಂದೆ ಮಣಾರ್ಕಾಡ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇರೆಗೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಮೃತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆತ್ಮಗಳು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಆವರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಆಚರಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆಯ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ, ತಿರುವಲ್ಲದ ಮುತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಶಿವನ್ ತಿರುಮೇನಿ ಎಂಬ ಪೂಜಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9ರವರೆಗೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಮೂರು ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ನನ್ನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಬಳಿಕ ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ಅಖಿಲ್‌ದಾಸ್ (26) ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ದಾಸ್ (55) ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್​ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನು ತಿರುವಲ್ಲಾದ ಮುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹಚರರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ, ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು, ಕೂದಲಿನ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

