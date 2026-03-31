ETV Bharat / bharat

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಬೀಟಾ - ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್​ಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರಿನ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಿಮ್ಸ್​ ಪಾರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 5:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನೀಲಗಿರಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ಕೂನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿ: ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕೃಷಿಗಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಬೀಜಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೂನೂರಿನ ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಿಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳುಗಳ (90-100 ದಿನಗಳು) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಎರಡೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿರಳ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿ - ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ! : ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್​ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣದಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳು ಬೀಟಾ-ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌, ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾರೆಟ್​ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

BLACK CARROTS TRIAL CULTIVATION
TAMIL NADU BLACK CARROT
ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಪ್ರಯೋಗ
BLACK CARROTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.