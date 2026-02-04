ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ; ನೂತನ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ವೈ.ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವೈ.ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
Published : February 4, 2026 at 6:44 PM IST
ಇಂಫಾಲ(ಮಣಿಪುರ): ಮಣಿಪುರದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ವೈ.ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲ್ಲಾ ಅವರು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ರಾಜ್ಯ ಎನ್ಡಿಎಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಿಂದ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2027ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ 60 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಿದ ನಂತರ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 37 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 32 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಜೆಡಿ(ಯು) ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ಐವರು ಶಾಸಕರು ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತರರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಎನ್ಪಿಪಿ, ಐದು ಮಂದಿ ಎನ್ಪಿಎಫ್, ಐದು ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇಬ್ಬರು ಕುಕಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್, ಒಂದು ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಮರಣದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ.
ಮೈಥಿಸ್ ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಯಾನಕ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 260 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
