ಮಸೂದೆ ವಿಫಲವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭ; ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ

ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಲೀನ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ.

bjps-downfall-has-begun-mamata-on-nda-failing-to-pass-bill-to-give-women-quota-from-2029
ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS)
By PTI

Published : April 18, 2026 at 3:41 PM IST

ಹೌರಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): 2029ರಿಂದ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿ ಅವನತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಹೌರಾದ ಉಲುಬೆರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯ ಅವನತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೋಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಹುಮತವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇತರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲು ಈ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಲೀನ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ಶೇ 36ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 46ರಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಷ ಟಿಎಂಸಿ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನಾನು 1998ರಿಂದಲೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ ಮಮತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡನೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ವಿಂಗಡನೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಎನ್​ಆರ್​ಸಿ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಯಾರು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಳೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮಸೂದೆ ತನ್ನಿ; ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸವಾಲು

ಸಂವಿಧಾನ ಮಸೂದೆ ಸೋಲಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ, 'ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ': NDA ಆರೋಪ

