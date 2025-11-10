ಬಿಜೆಪಿ 2026ರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದರೆ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಕರೆತರುತ್ತೇವೆ: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ
2008ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಂಥ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 11:08 AM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದರೆ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಕೂಡಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಸಭ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ತೊರೆಯಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
2008ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗೂರಿನಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊರಹೋದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಿಂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಬಲವಂತವಾಗಿ ರೈತರ ಭೂಮಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಇಲ್ಲಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ಬುರ್ದ್ವಾನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಂಗಾಳವನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗೂರಿನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಮುನ್ನ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಎಂನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ಎಂ ಅನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಂದು ಉತ್ತಮ ಎಂ ಅನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಸಾಕೇಂತಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಓಎಂಆರ್ ಹಾಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲಂಚ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ 8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಸಾಲದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. 2.15 ಕೋಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, 60 ಲಕ್ಷ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಬಂಗಾಳವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವೇಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ನುಸುಳುಕೋರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಟಿಎಂಸಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಂಧಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
