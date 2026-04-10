ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹3000, ಯುವಜನತೆಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ: ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ'
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂದರು.
Published : April 10, 2026 at 3:14 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 3,000 ರೂ ಸಹಾಯಧನ, ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾಸಿಕ 3,000 ರೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 45 ದಿನದೊಳಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನತೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹಲವು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಇಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 'ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಈ ಭರವಸೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬಂಗಾಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ, ಭ್ರಷ್ಟ ಮುಕ್ತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಶಾ, ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ದುಸ್ವಪ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಪತ್ರ ರೈತರು, ಯುವಜನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಂಗಾಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಇದು ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
