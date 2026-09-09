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ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ 25ರ ಸಂಭ್ರಮ; ಪ್ರಧಾನಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 'ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ'ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (IANS)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 1:48 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 17ರಂದು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 'ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನ' ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್, ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸೇವಾ ದಿವಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 7ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ. 2001ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಸೇವಾ ಪಯಣವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಭಾರತವು ನೀತಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಐದು ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಂದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕವರೆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸೇವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನವೂ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೇವಾ ದಿವಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಕಾ ದಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿಬಿನ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

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