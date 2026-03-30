ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾತು
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 30, 2026 at 9:11 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ದಿನ ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನೇಮೊಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಟ್ಟುಕಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ತಾವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು?
ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕೇರಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನೇಮೊಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರು? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ?
ನೇಮೊಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು, ಸಿಪಿಎಂ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ರಾಜೀವ್ ಎಂಬ ಶಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು?
ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಜನರೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ 140 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕೇರಳ." ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಉದ್ಯಮಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಭವೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಆರೋಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೂ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?
100ಕ್ಕೆ ನೂರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, NDA ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
