ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ ಎಂಬ ಮದನಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ
ಜೆಯುಎಚ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 30, 2025 at 8:10 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ-ಇ-ಹಿಂದ್ (ಜೆಯುಎಚ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರಾ ಅವರು ಇಂದು (ಶನಿವಾರ) ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ, ಮದನಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಮದನಿ ಅವರ "ಜಿಹಾದ್" ಪದದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಜಿಹಾದ್" ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪದ. ಇದು 'ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್' ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಅಂತಹ ಪದಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಾತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.
1875ರಲ್ಲಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಬರೆದ ಮತ್ತು 1950ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಗೀತೆಯ 150ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ವಿಭಜಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂಬ ಮದನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಶನಿವಾರ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಯುಎಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮೌಲಾನಾ ಮಹಮೂದ್ ಮದನಿ, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಪುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
'ಜಿಹಾದ್' ಎಂಬ ಪದದ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ 'ಜಿಹಾದ್' ಎಂದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಎಂದರ್ಥ. ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಜಿಹಾದ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದ ಅವರು, "ಲವ್ ಜಿಹಾದ್," "ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್," ಮತ್ತು "ಸ್ಪಿಟ್ ಜಿಹಾದ್"ನಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಕೆಣಕಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಮದನಿ, ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮತಾಂತರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಘರ್ ವಾಪಸಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
