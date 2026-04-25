ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ 2 ನಿರ್ಮಾಣ; ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಎಎಪಿ
ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : April 25, 2026 at 3:14 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅವರ ಹೊಸ ಬಂಗಲೆ ಶೀಶ ಮಹಲ್ 2 ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಣವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಎಪಿ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಪರ್ವೆಶ್ ಸಾಹಿಬ್ ಸಿಂಗ್ ವರ್ಮಾ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಧುರಂಧರ್ (ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ) ಜನರಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ 2 ಆಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಎಎಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಪ್ 7 ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರ್ಮಾ, ಈ ಬಂಗಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದರ ಮೂಲ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಎಪಿ ನಾಯಕಿ ಅತಿಶಿ, ವರ್ಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅತಿಶಿ, ಪ್ರವೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರು ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ. ಅದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸಾಹೇಬ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿವಾಸಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
2024ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ವಾಸವಿದ್ದ ಸಿವಿಲ್ ಲೇನ್ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಶೀಶ್ ಮಹಲ್ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಮನೆ ಐದು ಬೆಡ್ರೂಂಗಳಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
