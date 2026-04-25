ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣದಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಶೀಶ್​ ಮಹಲ್​ 2 ನಿರ್ಮಾಣ; ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಎಎಪಿ

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BJP says Kejriwal spent private money on 'Sheesh Mahal 2'; AAP calls allegation 'fake'
ಸಚಿವ ಪರ್ವೆಶ್​ ಸಾಹಿಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ವರ್ಮಾ (IANS)
By PTI

Published : April 25, 2026 at 3:14 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಎಎಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರ ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿರುವ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅವರ ಹೊಸ ಬಂಗಲೆ ಶೀಶ ಮಹಲ್​ 2 ಆಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಣವನ್ನು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಎಪಿ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಪರ್ವೆಶ್​ ಸಾಹಿಬ್​ ಸಿಂಗ್​ ವರ್ಮಾ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಧುರಂಧರ್​ (ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ) ಜನರಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಶೀಶ್​ ಮಹಲ್​ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಪಂಜಾಬ್​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶೀಶ್​ ಮಹಲ್​ 2 ಆಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಎಎಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟೈಪ್​ 7 ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವರ್ಮಾ, ಈ ಬಂಗಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.

ಈ ಬಂಗಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದರ ಮೂಲ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಎಪಿ ನಾಯಕಿ ಅತಿಶಿ, ವರ್ಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಅತಿಶಿ, ಪ್ರವೇಶ್​ ವರ್ಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರು ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ. ಅದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಯಾರ ಮನೆ ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ, ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಸಾಹೇಬ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿವಾಸಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸೋಣ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

2024ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ವಾಸವಿದ್ದ ಸಿವಿಲ್​ ಲೇನ್​ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಶೀಶ್​ ಮಹಲ್​ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಚಿವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಲೋಧಿ ಎಸ್ಟೇಟ್​​ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರ ಮನೆ ಐದು ಬೆಡ್​ರೂಂಗಳಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್​ ರೂಮ್​ಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.

