ETV Bharat / bharat

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ: ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RAHUL-BERLIN-LD DEMOCRACY
ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (PTI)
author img

By PTI

Published : December 23, 2025 at 7:20 AM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 7:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹವಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಬರ್ಲಿನ್‌ನ ಹರ್ಟೀ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನೇ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯನ್ನು. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವುದು, ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೌಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೇಂದ್ರ ತಿರುಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ, ಹರ್ಟೀ ಶಾಲೆಯ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

RAHUL-BERLIN-LD DEMOCRACY
ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ (IANS)

ರಾಜಕೀಯವು ಆಲಿಸುವ ಕಲೆ ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾದಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿರೋಧದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೀಗ ಕೇವಲ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಸ್ತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತವು 1947 ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೀವು ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೋದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಜಾಗತಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಗೆದ್ದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​: ಹರಿಯಾಣ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ "ಗೆದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸಿಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಮೋದಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ನ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ... ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಪ್ಪದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ: CEC ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪುನರ್​ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದ ಶಿವಸೇನಾ UTB: ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​

ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ನೈತಿಕ ಅಡಿಪಾಯ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

Last Updated : December 23, 2025 at 7:32 AM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI ATTACK ON BJP
BJP ELIMINATION CONSTITUTION
RAHUL GANDHI
ಸಂವಿಧಾನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಯತ್ನ
RAHUL GANDHI IN BERLIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.