ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಿಹಾರದ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ನಾಳೆ ಅವಿರೋಧ ಘೋಷಣೆ?
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಇಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : January 19, 2026 at 7:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ (ಬಿಜೆಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಭೂಪೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಬಿನ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @JPNadda, केंद्रीय गृहमंत्री श्री @AmitShah, रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री @nitin_gadkari एवं भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेताओं ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पद हेतु… pic.twitter.com/zSBz4kpa9l— BJP (@BJP4India) January 19, 2026
ನಿತಿನ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು, ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ, ಹರಿಯಾಣ ಸಿಎಂ ನಯಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಸೈನಿ, ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಿಹಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು 45 ವರ್ಷದ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ನಿತಿನ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯ 12ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿಹಾರದ ಯುವ ನಾಯಕ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮ: ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲೇಜು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಯಾವುದೇ 20 ಸದಸ್ಯರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ: ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಪಕ್ಷದ ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಿಜೆಪಿ ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಪಕ್ಷದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಸಚಿವ ರಾಮಕೃಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ನಿತಿನ್ ನಬಿನ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಬಿನ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಹಾರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 19 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಅದೇ ದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಒಂದೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಅವಿರೋಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
