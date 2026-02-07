ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಿತು ತಾವ್ಡೆ, ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಘಾಡಿ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ
ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಉಪಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶಿವಸೇನೆಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : February 7, 2026 at 2:13 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಮೇಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ರಿತು ತಾವ್ಡೆ ಅವರನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ಶಿವಸೇನೆಯು ಸಂಜಯ್ ಘಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಅಮಿತ್ ಸತಮ್ ಅವರು ರಿತು ತಾವ್ಡೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಶಿವಸೇನೆ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಶೇವಾಲೆ ಅವರು ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಘಾಡಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಜ.15ರಂದು ನಡೆದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ರಿತು ತಾವ್ಡೆ ಅವರು ವಾರ್ಡ್ 132 ರಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಜಯ್ ಘಾಡಿ ಅವರು ವಾರ್ಡ್ 5 ರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಾಡಿ 15 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಮೋರ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಉಪ ಮೇಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಿವಸೇನೆ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆದ 227 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪೈಪೈಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಬಿಜೆಪಿ 89 ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಶಿವಸೇನೆ 29 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದೆ. 118 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳ ಬಲ ಹೊಂದಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
1997 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) 65 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್ಎಸ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ (ಶರದ್ ಪವಾರ್) ಕ್ರಮವಾಗಿ 6 ಮತ್ತು 1 ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 24 ಸ್ಥಾನ, ಎಐಎಂಐಎಂ 8, ಎನ್ಸಿಪಿ (ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ಬಣ) 3 ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ. ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 7, 2022 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಎಂಸಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಸಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಜೆಟ್ 74,450 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
