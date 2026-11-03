ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದಲೇ ಡೆಬ್ರಾ ಶಾಸಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು
ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಾಲ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ಮೋಯ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 8:10 AM IST
ಡೆಬ್ರಾ, ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ: ಡೆಬ್ರಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುಭಾಶಿಶ್ ಓಮ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಶಾಸಕರನ್ನು ಡೆಬ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಾಲ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ಮೋಯ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಡೆಬ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಘಟಾಲ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ಮೋಯ್ ದಾಸ್, ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಅಸಮಾಧಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ಆಂತರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೆಬ್ರಾ ಶಾಸಕರು ಸೋಮವಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹೊರಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಕೋರರು ಘಟಾಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ತನ್ಮೋಯ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಂದು ಶಾಸಕರ ಬಣದವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ, ಎದುರಾಳಿ ಬಣದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ದೂರು ನೀಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಸುಲಿಗೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸುಭಾಶಿಶ್ ಓಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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