ಫಾಲ್ಟಾ ಮರು ಮತದಾನದ ಎಣಿಕೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 69,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಫಾಲ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಮರು ಮತದಾನದ ಮತಎಣಿಕೆ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 24, 2026 at 2:34 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಪ.ಬಂಗಾಳದ ಫಾಲ್ಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಮರು ಮತದಾನದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈಗಾಗಲೇ 15 ಸುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದೇಬಾಂಗ್ಶು ಪಾಂಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ)ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಿಂತ 69,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು 21 ಸುತ್ತುಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೀಗ 15 ಸುತ್ತುಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಪಾಂಡಾಗೆ 1,03,089 ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಭು ನಾಥ್ ಕುರ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ 33,416 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಮತಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಪಾಂಡಾ ಅವರಿಗೆ 69,673 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಪ್ರಚಂಡ ಜಯಭೇರಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಬ್ದುರ್ ರಝಾಕ್ ಮೊಲ್ಲಾ ಅವರು 9,089 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮರುಮತದಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ 5,134 ಮತಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಲ್ಟಾ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಖಾನ್ ಅವರ ನಡೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ, ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದಿತ್ತು.
ಇಂದು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನದ ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತಯಂತ್ರಗಳ (ಇವಿಎಂ) ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ರಮಗಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಚು.ಆಯೋಗವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಮೇ 21ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ 285 ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಮರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ 2.36 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ.87ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಚು.ಆಯೋಗವು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸುಗಮ ಮತದಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ 1,21,300 ಪುರುಷರು, 1,15,135 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏ.29ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಟೇಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ವೆಬ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಆಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
