ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ವೈ.ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಎಂ, ಕುಕಿ ಮಹಿಳೆ ಡಿಸಿಎಂ
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ವೈ.ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆ ನೆಮ್ಚಾ ಕಿಪ್ಗೆನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 10:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭೀಕರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೇಶದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೈ. ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳಾ ನಾಯಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ನೆಮ್ಚಾ ಕಿಪ್ಗೆನ್ ಅವರು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಣಿಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 62 ವರ್ಷದ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 37 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪೈಕಿ 35 ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ವೀಕ್ಷಕ ತರುಣ್ ಚುಗ್, ಈಶಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಎ.ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ, ಮಣಿಪುರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಣಿಪುರದ ಎನ್ಡಿಎ ಘಟಕಗಳ ಶಾಸಕರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್ಪಿಪಿ)ಯ ಆರು, ನಾಗಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಎನ್ಪಿಎಫ್)ನ ಐದು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಹಾಗು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಿಪ್ಗೆನ್ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಉಪ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗಾ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿಲ್ಲ.
ನಾಳೆಯೇ(ಬುಧವಾರ) ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸಕ ಸಪಮ್ ನಿಶಿಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ವೈ.ಖೇಮ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಮಣಿಪುರದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದಾಯಗಳಾದ ಮೇಥಿಸ್, ಕುಕಿಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅವರೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ಸಭೆಗಳು ಇಂದು ನಡೆದಿವೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್.ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸತ್ಯಬ್ರತ ಸಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಿಂದ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2027ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ 60 ಸದಸ್ಯರ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಿದ ನಂತರ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 37 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 32 ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಜೆಡಿ(ಯು) ಆರು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷದ ಐವರು ಶಾಸಕರು ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇತರರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಎನ್ಪಿಪಿ, ಐದು ಮಂದಿ ಎನ್ಪಿಎಫ್, ಐದು ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇಬ್ಬರು ಕುಕಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್, ಒಂದು ಜನತಾದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಮರಣದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಇದೆ.
ಮೈಥಿಸ್ ಮತ್ತು ಕುಕಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಜನಾಂಗೀಯ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ಬಿರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು.
ಭಯಾನಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 260 ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರು.
