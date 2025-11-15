ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಯು ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ; ಸೋತರೂ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಭದ್ರ!
ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಯು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಮತದಾನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 15, 2025 at 12:10 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 12:23 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು ಮತ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರೂ ಆರ್ಜೆಡಿ ಮತ ಗಳಿಕೆ ಭದ್ರವಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಈ ಬಾರಿ 101 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 89ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶೇ. 20.07ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 110 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಶೇ.19.46ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಯ ಜೆಡಿಯು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮತ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಶೇ.15.39 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ19.26ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 115 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಸಲ 101ರಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು.
ಮತ ಗಳಿಕೆ ಕುಸಿಯದಿದ್ದರೂ ಆರ್ಜೆಡಿಗೆ ಭಾರೀ ಸೋಲು: ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 141 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಕೇವಲ 35ರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ 2020 ಚುನಾವಣೆ 144 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು, 75 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಆರ್ಜೆಡಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇ.23.11 ರಷ್ಟು ಮತ ಶೇರ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ ಗಳಿಕೆ (ಶೇ.23)ಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಎಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್ವಿ) ಒಟ್ಟು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.98 ರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಎಲ್ಜೆಪಿ ಗಳಿಸಿದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 5.66 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಪಕ್ಷವು 2020 ರಲ್ಲಿ 135 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 28 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮತದಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.8.72 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 70 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಶೇ. 9.48ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 61 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸಿಪಿಐ(ಎಂಎಲ್) ಲಿಬರೇಶನ್ನ ಮತ ಗಳಿಕೆಯು ಶೇ.3.16 ರಿಂದ ಶೇ. 2.84 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎಐಎಂಐಎಂ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶೇ. 1.24 ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು.
243 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 89 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಜೆಡಿಯು 85 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ 25, ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್) ಎಲ್ಜೆಪಿ (ಆರ್) 19 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6, ಎಐಎಂಐಎಂ 5, ಹೆಚ್ಎಎಂ (ಎಸ್) 5, ಆರ್ಎಲ್ಎಂ 4, ಸಿಪಿಐ (ಎಂಎಲ್) 2, ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) 1, ಬಿಸ್ಪಿ 1, ಐಐಪಿ 1 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದೆ.
