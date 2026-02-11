ETV Bharat / bharat

ಸಿಎಂ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ 'ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ' ಬಳಕೆ; ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟ್ಟು

ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 11, 2026 at 12:58 PM IST

ಜಮ್ಮು: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಶೂನಿಂದ ಏಟು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಒಮರ್​ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶಾಮ್​ ಲಾಲ್​ ಶರ್ಮಾ, ಈ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಿಎಂ ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಭಾಪತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಸಿಗದ ನಂತರ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸದನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ಬಜೆಟ್​ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್​ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಶೂನ್ಯ ಸುಂಕ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸುನೀಲ್​ ಶರ್ಮಾ ಎಂದು ನಿಂತು, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಅಬ್ಧುಲ್ಲಾ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಜಮ್ಮುಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಶೂನಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್​ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದರು.

ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಶಾಮ್​ ಲಾಲ್​ ಶರ್ಮಾ, ಸಿಎಂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂಡೆದು, ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತಿನ ಬಳಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಭಾಪತಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಎನ್‌ಸಿ ನಾಯಕಿ ಸಕಿನಾ ಇಟ್ಟೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುರಿಂದರ್ ಚೌಧರಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಯಿತು.

ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸುರ್ಜೀತ್​ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಥಿಯಾ, ಪೀಠಗಳು ಸದನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸದನವನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೋರುವಂತೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುರಿಂದರ್​ ಚೌಧರಿ, ಅಸಂಸದೀಯ ಭಾಷೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭಾಪತಿ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಆ ಪದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು.

