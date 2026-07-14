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ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಂತೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಮಾನ!

ಜೈಲಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಸುಗತನ್​- ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ಗೆ ಇಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧನೆ- ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಆಗಿರುವ ಸುಗತನ್​.

COUNCILLOR OATH IN JAIL
ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಆರ್​.ಸುಗತನ್ ಹಾಗು ವಿಯೂರ್​ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 1:37 PM IST

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ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​​ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಯೂರ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.

ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನ ವಯೋಟ್ಟುಕೋಣಂ ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಆರ್.ಸುಗತನ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ವಿ.ವಿ.ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಸುಗತನ್ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದ ಹೈಕೋರ್ಟ್: ಆರ್​​.ಸುಗತನ್​ ಅವರು ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ (KAAPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿಯೂರ್​ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಬಂಧನದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿದಾಗ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಗತನ್​ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಜೈಲಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೈಲು ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೂ ಜೈಲೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.

ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ: ಕೌನ್ಸಿಲರ್​ ಸುಗತನ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ 20 ಕೌನ್ಸಿಲರ್​​ಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನಿನಡಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡನೇ ಸಲ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಅದರಂತೆ ಜುಲೈ 14ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್​ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆರ್​.ಸುಗತನ್ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಪದಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

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ಜೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ
ಕೇರಳ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್
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