ಪೂರ್ಣ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ನಿರಾಕರಣೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ವೇಳೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆದಿದೆ.
By PTI
Published : August 15, 2026 at 7:46 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಪೂರ್ಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಹು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
Mother - Son - National President seems to be upset by the rendering of full Vande Mataram ….. Certain mindsets never change from pre 1947 to post 1947 . https://t.co/ScZ5Fz2Cs6— B L Santhosh (@blsanthosh) August 15, 2026
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆಕ್ಷೇಪವೇನು?: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿ.ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ತಾಯಿ (ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ), ಮಗ (ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ) ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सामने आया यह दृश्य बेहद शर्मनाक है।— Gopal Krishna Agarwal (@gopalkagarwal) August 15, 2026
भारत के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के दौरान सोनिया गांधी द्वारा आपत्ति जताना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह सवाल करना कि ‘वंदे मातरम्’ क्यों बजाया जा रहा है—कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करता है।
क्या यही वह… pic.twitter.com/V4I0C4ESzH
"ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು 1947 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1947 ರ ನಂತರವೂ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಜರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ: "ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಕೇವಲ ಹಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಕೇತ. ಅದನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ, ಏಕೆ ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಈ ವರ್ತನೆ ಜನರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಜನರು ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಂದೇ ಮಾತರಂನ ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿತು, ಗಾಂಧಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು.
#WATCH | On being asked about the full Vande Mataram rendition at Congress' I-Day celebrations today, party MP Jairam Ramesh says, " the full version of vande mataram was sung here at indira bhawan today, and there is no controversy in it. there was no attempt to stop it. since… pic.twitter.com/2Ref7iVQD5— ANI (@ANI) August 15, 2026
ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಪಕ್ಷದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡನ್ನು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗೀತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್, ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ) ಪೂರ್ಣ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಗೀತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಹಾಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬಹು ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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